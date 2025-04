Meloni (in italiano): l'invasore è Putin. E Trump: "Cosa ha detto?

Washington, 17 apr. (askanews) - In Ucraina "penso ci sia stata un'invasione e l'invasore fosse Putin ma oggi insieme vogliamo lavorare e stiamo lavorando per arrivare in Ucraina a una pace giusta e duratura". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni rispondendo - per l'unica volta in italiano durante il suo incontro con il presidente americano Donald Trump - alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca.

"Sembrava davvero meraviglioso, cosa ha detto?", ha chiesto Trump all'interprete.

"Lo faccio io, aspetta - dice Meloni all'interprete e prosegue in inglese - Mi hanno chiesto se avessimo deciso un'altra percentuale sulla spesa - NATO - e ho detto che l'Italia sta raggiungendo il 2%, dato che era già stato deciso, non abbiamo parlato di altre percentuali specifiche, ma ho detto che siamo consapevoli del fatto che la difesa è importante per il futuro e per il lavoro che stiamo facendo a livello europeo".