Meloni: garantire salute e sicurezza sul lavoro priorità del governo

Roma, 3 lug. (askanews) - "Garantire la salute e la sicurezza sul lavoro è una priorità dell'azione di questo Governo. A testimoniarlo sono i tanti provvedimenti che abbiamo adottato fin dal nostro insediamento e che hanno interessato i diversi ambiti che ruotano attorno a questa materia". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio in occasione della Relazione Annuale Inail 2024.

"Abbiamo introdotto - ha ricordato - la cosiddetta patente a crediti, obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell'ambito dei cantieri edili. Abbiamo disposto l'assunzione di nuovo personale ispettivo per incrementare sensibilmente il numero delle ispezioni e dei controlli e abbiamo stanziato risorse importanti per premiare le imprese che investono in prevenzione".

"Siamo consapevoli, però, che il cammino che abbiamo davanti è un cammino ancora lungo, perché ogni vita spezzata e ogni infortunio sul posto di lavoro rappresentano una sconfitta per ciascuno di noi. Aveva ragione Papa Francesco quando diceva che 'la sicurezza sul lavoro è come l'aria che respiriamo: ci accorgiamo della sua importanza solo quando viene tragicamente a mancare, ed è sempre troppo tardi".