Liverpool, 3 lug. (askanews) - Sono davvero tanti i tifosi del Liverpool che stanno rendendo omaggio a Diogo Jota fuori dallo stadio di Anfield. Il giocatore portoghese è morto oggi in un incidente stradale in Spagna. I tifosi hanno deposto maglie, sciarpe, fiori e striscioni in segno di omaggio. Jota aveva sposato la sua compagna Rute Cardoso il 22 giugno, pubblicando un video del loro matrimonio su Instagram poche ore prima dell'incidente. Oltre alla moglie lasci tre figli piccoli.