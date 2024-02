Meloni: cordoglio e vicinanza a famiglie coinvolte in crollo Firenze

Roma, 16 feb. (askanews) - "Sento l'obbligo di parlare, iniziando il mio intervento, di una brutta vicenda avvenuta a Firenze, dove ci sono operai rimasti coinvolti in un incidente in un cantiere. A nome mio, del governo, dell'Italia, di tutti gli amministratori, il mio cordoglio e la mia vicinanza alle famiglie. Stiamo seguendo gli sviluppi della vicenda. Preghiamo per le persone ferite e per quelle che ancora non si trovano. È un'altra vicenda che lacera le nostre coscienze: persone che escono per lavorare e non tornano a casa. Voglio mandare un abbraccio, un pensiero e assicurare la nostra attenzione". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento a Goia Tauro, in occasione della firma dell'Accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 con il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.