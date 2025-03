Meloni al Cern di Ginevra: "Italia continuerà a sostenere i progetti"

Ginevra, 7 mar. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato questa mattina il Cern di Ginevra accompagnata dalla direttrice Fabiola Gianotti. Nel più grande laboratorio di fisica delle particelle al mondo, ha incontrato alcuni fra i più importanti scienziati italiani che lavorano al Centro, ha visitato l'Atlas detector, uno dei più grandi e complessi strumenti scientifici mai costruiti per esplorare l'universo, e il tunnel Lhc (Large Hadron Collider), il maggiore acceleratore di particelle al mondo. Infine, si è recata al Science Gateway, il Centro dedicato all'educazione e alla divulgazione scientifica progettato da Renzo Piano.

"È stato per me un onore visitare il Cern - ha detto Meloni - , uno dei luoghi che meglio di altri racconta il ruolo di primissimo piano che l'Italia gioca da sempre nella ricerca e la centralità della cooperazione scientifica internazionale per affrontare le grandi sfide del nostro tempo. C'è tanto d'Italia nella storia del Cern, e questo è per noi motivo di grande orgoglio ma anche di particolare responsabilità. L'Italia è uno degli Stati fondatori, è il quarto contributore e i nostri 3200 ricercatori e scienziati rappresentano la comunità più vasta all'interno del Centro. Il Cern ha una storia gloriosa e un futuro davanti a sè altrettanto ambizioso, e la nostra Nazione continuerà a fare la propria parte per sostenere i progetti del Centro e raggiungere così nuovi traguardi".