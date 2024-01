Meloni: accusa continua di familismo in FdI comincia a stufarmi

Roma, 4 gen. (askanews) - "Questa accusa continua di familismo che viene rivolta a FdI comincia a stufarmi" ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa di fine anno.

"Nell'attuale legislatura ci sono due coppie di coniugi, entrambe a sinistra: una nel Pd e una in Si. Il gruppo di Si è di 8 persone, queste due persone sono il 25% del gruppo. Non ho mai sentito accuse di familismo. E sarebbe sbagliato farlo".

"Chi conosce la storia di chi milita nella politica sa che la politica diventa spesso tanto altro, che quando dedichi alla politica tutto quello che hai, accade che le persone che fanno politica con te diventino anche i tuoi amici, fidanzati, tuo marito e tua moglie... Ma questo non vuol dire togliere il valore di un militante politico. Questo tema non l'ho mai posto io e non accetto che questo lavoro si faccia con me perché mia sorella, militante da 30 anni di Fdi, lavori a Fdi. Forse la potevo mettere in una partecipata statale come hanno fatto per diversi altri parenti, ma non me la sono sentita e l'ho messa nel mio partito".