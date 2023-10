Meloni a Maputo: "Africa potenzialmente enorme produttore di energia"

Roma, 13 ott. (askanews) -"Il governo italiano considera oggi l'energia un fattore sempre più decisivo soprattutto nel partenariato strategico tra Ue e Africa". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Maputo al termine dell'incontro con il presidente del Mozambico Filipe Nyusi.

"Noi dobbiamo uscire, è il mio punto di vista - ha aggiunto - da una forma di cooperazione che ha avuto in passato un approccio caritatevole, troppo paternalistico. Non è questo che serve per costruire rapporti solidi e duraturi ma trovare investimenti di lungo periodo che diano beneficio a tutti gli attori. E l'energia è uno di questi fattori, perché abbiamo avuto una crisi internazionale, in Italia ci siamo ritrovati in una condizione difficile, rispetto all'approviggionamento energetico. L'europa ha un problema di approvvigionamento energetico. L'Africa è potenzialmente un enorme produttore di energia, di qualsiasi tipo di energia".