Gerusalemme, 21 nov. (askanews) - Dopo il leader di Hamas Haniyeh, anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha riferito di "progressi" nei negoziati con il movimento islamico palestinese per la liberazione degli ostaggi detenuti a Gaza.

"Come secondo obiettivo, il ritorno degli ostaggi, stiamo facendo progressi - ha detto - non credo sia necessario dire troppo, in questo momento ma spero che presto ci saranno buone notizie".