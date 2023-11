Medio Oriente, il presidente iraniano a Riad: decisione ferma su Palestina

Riad, 11 nov. (askanews) - Il presidente iraniano Ebrahim Raisi è arrivato a Riad, in Arabia Saudita, per partecipare al vertice dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) sulla guerra in corso tra Israele e il gruppo estremista palestinese Hamas.

Prima di imbarcarsi a Teheran, Raisi ha auspicato che i leader dei Paesi islamici raggiungano una decisione ferma sulla questione della Palestina, che è la questione più importante al mondo e che la decisione venga pienamente attuata".

"Questa arena - ha sottolineato - non è più la sfera delle parole e delle dichiarazioni di posizione. Dovrebbe essere teatro di azioni".

La visita di Raisi è la prima di un presidente iraniano in Arabia saudita dal 2012 e la prima dopo l'accordo dello scorso marzo, mediato dalla Cina, per la ripresa dei rapporti bilaterali tra Teheran e Riad.