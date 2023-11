Maupas e Giorgio adolescenti da Mare fuori a "Noi siamo leggenda"

Roma, 6 nov. (askanews) - "Noi siamo leggenda", la serie con cinque adolescenti dotati di superpoteri, è stata presentata in anteprima a Lucca Comics e arriverà su Rai2 e su RaiPlay il 22 novembre, e poi a seguire su Prime Video. Sei puntate in prima serata con alcuni degli interpreti della fortunatissima serie "Mare fuori", ma con tutt'altra ambientazione. Protagonisti dei ragazzi romani con le difficoltà e le esperienze di tanti coetanei, che scoprono poteri straordinari che nascono dalle paure e dai desideri più profondi, come spiega Nicolas Maupas.

"Gli adolescenti sono nella fase più turbolenta della loro vita, cioè nella fase conoscitiva, la fase di esplorazione, e la fase dove ci sono tantissime possibilità, sia di sbagliare che di fare bene, quindi è il bivio dove poi ognuno decide quale strada prendere.

L'amicizia, le relazioni con gli adulti, le avversità del mondo che li circonda sono al centro di questa serie per teen agers e non solo. Il regista Carmine Elia racconta la loro vita con realismo e ironia. Tanti i giovani interpreti, fra cui Emanuele Di Stefano, Beatrice Vendramin, Giulio Pranno, Margherita Aresti e, direttamente da "Mare fuori", Giacomo Giorgio.

"Sicuramente è utile per gli adolescenti di oggi chiedersi, come mi sono chiesto io per interpretare il mio personaggio, che si chiama Nicola, in che momento, in che modo, nella nostra vita ordinaria, di tutti i giorni, non essendoci i superpoteri, in che modo possiamo essere supereroi, in che modo possiamo essere leggende".