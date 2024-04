Mattarella visita scuola in Costa D'Avorio: è investimento per futuro

Milano, 4 apr. (askanews) - La scuola è un investimento per il futuro della Costa D'Avorio. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando gli studenti in occasione della visita al complesso scolastico del Canale di Vridi nel corso della sua visita ufficiale in Costa D'Avorio.

"Insieme al vice ministro degli Esteri del governo italiano - che mi accompagna - vorrei esprimere l'apprezzamento per quanto viene fatto; apprezzamento che vorrei raccogliere in poche parole: state lavorando per il futuro. Perché questi bambini, questi ragazzi, sono il nostro futuro comune - ha detto il capo dello Stato -. Le iniziative dell'AVSI, che collabora con le autorità scolastiche ivoriane, sono davvero preziose in questa zona e in altre zone del Paese, e sono - appunto - un investimento per il futuro della nuova generazione ivoriana, per il futuro della Costa d'Avorio e per la collaborazione tra Costa d'Avorio e Italia".

Mattarella ha voluto ringraziare anche l'Eni "per l'impegno in queste iniziative, non soltanto perché si tratta di iniziative preziose, ma anche perché lancia un messaggio di come, dal mondo dell'economia, in un settore così trainante, quello dell'approvvigionamento energetico, si presta attenzione ai risvolti sociali, alla vita sociale del Paese in cui si opera. Questo è un grande messaggio sui veri fini dell'economia e delle attività economiche. AVSI e ENI esprimono, in questo modo, l'amicizia che lega l'Italia alla Costa d'Avorio. È una collaborazione che intendiamo spiegare, realizzare e accrescere sempre di più - ha assicurato -. Vorrei anche aggiungere un ringraziamento al Governo ivoriano per come accoglie queste iniziative, per la collaborazione che si realizza, con l'impegno straordinario che la Ministra sta spiegando per la diffusione dell'educazione e dell'istruzione in tutto il Paese".