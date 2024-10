Mattarella: solidarietà a Bologna per incidente sul lavoro

Bologna, 24 ott. (askanews) - "Solidarietà alla città" di Bologna, colpita dall'alluvione dei giorni scorsi, "ai familiari delle vittime del gravissimo incidente mortale sul lavoro" alla Toyota Material Handling di Bologna, "ai feriti". E anche "alle persone che stanno soffrendo in conseguenza dell'alluvione". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al convegno inaugurale della Biennale dell'economia cooperativa a Bologna.

"Non vi sono più parole adeguate per esprimere l'allarme e l'angoscia per gli incidenti che colpiscono chi sta lavorando per insufficienza della sicurezza per chi lavora" ha aggiunto il Capo dello Stato