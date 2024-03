Mattarella: frequenti e inaccettibili molestie sul lavoro alle donne

Milano, 8 mar. (askanews) - "Non esistono più settori, campi, recinti che limitano la creatività delle donne. E' una nuova primavera, che dobbiamo accogliere con soddisfazione, senza però dimenticare i tanti ostacoli che tuttora esistono, di natura materiale e culturale, per il raggiungimento di una effettiva piena parità". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia al Quirinale per la festa della donna.

"Senza ignorare che sono ancora frequenti, inaccettabili molestie, pressioni illecite nel mondo del lavoro, discriminazioni, così come da anni viene denunciato, senza perdere memoria delle violenze".