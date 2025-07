Incendi, Deidda (FdI): presto più mezzi e assunzioni in Sardegna

Roma, 30 lug. (askanews) - "Grazie ai fondi Pnrr aumenterà la flotta dei canadair, degli elicotteri e dei droni. Abbiamo recentemente presentato un piano per l'Aeroporto di Cagliari ma ci saranno anche interventi riguardanti le basi territoriali dei Vigili del Fuoco, oltre a nove assunzioni per l'Agenzia Forestas; per combattere lo spopolamento è importante agire sulla manutenzione del territorio: ad esempio, un bosco non curato può andare più facilmente incontro a incendi se arriva un fulmine. Questi provvedimenti aiutano le comunità locali, non sono spese inutili. Poi ci sono anche le zone più impervie, si pensi alla Macchia Mediterranea. Anche lì ci vuole controllo. In quel caso con telecamere e sistemi di allarme siamo in grado di migliorare l'intervento. Dobbiamo avere uno sguardo più ampio possibile per il monitoraggio del territorio e in questo è fondamentale il supporto delle strutture tecnologiche come quelle fornite da Inwit. La Regione deve ovviamente fare di più per favorire l'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni, ma con il Pnrr ci saranno passi avanti". Lo ha detto Salvatore Deidda (FdI), Presidente Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni alla Camera, intervenuto a Largo Chigi, format in onda su Urania Tv.