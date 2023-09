Mattarella e Crosetto all'esercitazione "Leone Alato" a Cagnano Varano

Roma, 28 set. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, hanno assistito alla parte finale dell'esercitazione "Leone Alato" che, per dieci giorni, ha visto impegnati a Cagnano Varano, in provincia di Foggia, all'idroscalo Ivo Monti, oltre 500 militari dell'Esercito.

L'esercitazione tattica, anfibia e aeromobile era volta a dimostrare le capacità di evacuare connazionali non combattenti da territori ostili e aree di crisi e ad evidenziare le caratteristiche dei sistemi e dei veicoli dell'esercito. Presenti anche il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il Generale di Corpo d'Armata, Pietro Serino.

Mattarella si è congratulato per l'esercitazione: "Ho espresso grande apprezzamento non solo per la dimostrazione di questa mattina ma per l'attività che svolgete costantemente, per l'impegno e la dedizione all'Italia. Ho fatto le mie congratulazioni al ministro della Difesa, al cao di Stato Maggiore dell'esercito per l'efficienza e l'integrazione dei reparti che hanno manifestato capacità di integrazione e collaborazione integrata efficiente".

Il ministro della Difesa Guido Crosetto: "Le forze armate e l'esercito devono prepararsi alle realtà peggiori, alle condizioni peggiori che possiamo trovarci di fronte e, visto che i nuovi tempi ci propongono ogni settimana un peggioramento della situazione, e a abbiamo più volte dovuto evacuare i civili in fretta da paesi stranieri, questa è una capacità importantissima che dimostra ancora una volta che le forze armate sono al servizio delle istituzioni sia in tempo di pace che di guerra, per garantire la sicurezza a 360 gradi".