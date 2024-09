Milano, 26 set. (askanews) - Sergio Mattarella è atterrato all'aeroporto militare di Brandeburgo a Berlino. Il Presidente della Repubblica è in visita di Stato in Germania fino al 28 settembre. In programma gli incontri con il presidente della Repubblica federale di Germania Frank-Walter Steinmeier, la visita al Reichstag e l'incontro con il Presidente del Bundestag, B rbel Bas e, nel pomeriggio di venerdì, l'incontro con il Cancelliere federale Olaf Scholz al Palazzo della Cancelleria. I