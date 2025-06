Minsk, 27 giu. (askanews) - Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che le proposte di pace della Russia e dell'Ucraina sono "assolutamente contraddittorie", ma ha aggiunto che ciò non sorprende e che le due parti stanno discutendo un prossimo ciclo di colloqui.

"Per quanto riguarda i memorandum, come previsto, non è successo nulla di sorprendente, si tratta di due memorandum assolutamente contraddittori", ha dichiarato in una conferenza stampa a Minsk, in Bielorussia.