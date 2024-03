Mattarella alla Stampa estera: siete lo sguardo del mondo sull'Italia

Roma, 19 mar. (askanews) - "Questo di conoscere per interpretare e raccontare così autenticamente quello che avviene in Italia, accompagnato dallo spirito di indipendenza, sottolinea ancora una volta quanto sia decisivo il ruolo della libera stampa, presidio indispensabile della libertà delle persone". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, partecipando all'inaugurazione della nuova sede dell'associazione della Stampa estera.

"Tutto questo naturalmente chiamo un apprezzamento da parte mia e della Repubblica italiana con una considerazione che muove dalle condizioni in cui ci si muove. Questa sala conferenze, di fronte a questo suggestivo ventaglio, può essere e sarà sempre lo sguardo dell'Italia sul mondo e sarà anche lo sguardo del mondo sull'Italia", ha proseguito Mattarella, ringraziando i corrispondenti stranieri e la presidente dell'associazione Esma Çakir.

"Emerge sempre più anche dalla professione giornalistica come quello in cui viviamo sia un mondo sempre più integrato, raccolto, interconnesso e che necessita di rapporti collaborativi e non conflittuali, e in questo il ruolo della stampa è fondamentale", ha sottolineato ancora.