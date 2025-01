Mattarella a tennisti e tenniste: "un anno di grandi successi"

Roma, 29 gen. (askanews) - Il gioiello della corona ovvero Jannik Sinner non c'era, e la sua assenza ha provocato qualche polemica (combinazione di virus intestinale e impegni stampa pregressi, pare), ma il resto tennis italiano maschile e femminile era tutto al Quirinale, dagli atleti ai presidenti di federazione, per ascoltare i complimenti del capo dello Stato Sergio Mattarella.

"Un anno di grandi successi ampiamente celebrati da cittadini con la partecipazione, una stagione straordinaria: la Coppa Davis per il secondo anno consecutivo. Ora si attende la terza vittoria anche se non è indispensabile subito". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale le nazionali italiane di tennis femminile e maschile vincitrici della BJK Cup e della Coppa Davis.

"La coppa Davis quest'anno è stata felicemente accompagnata dalla coppa femminile, un successo straordinario - ha aggiunto - io ho seguito tutti e due gli eventi in modo attento e costante" ma ci sono state anche le "Olimpiadi, un grande appuntamento e per noi un altro capitolo di grandi risultati" e il "nuovo anno e iniziato bene con la vittoria di Sinner agli Australian Open". Complimenti anche a Vavassori e Bolelli sconfitti per la seconda volta in finale di doppio maschile agli Australian Open perché "le finali raggiunte due volte sono un grande risultato".

Il capo dello Stato ha rivolto i complimenti a tutto il comparto tennistico, non solo agli atleti e alle atlete: "Vorrei diventasse un'abitudine che si ripeta nel tempo, non ogni anno, ma frequentemente".