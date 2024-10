Mattarella: a partire da acqua e cibo si costruisce la pace

Roma, 8 ott. (askanews) - "La Repubblica sa che è a partire da elementi essenziali come l'acqua e il cibo che si costruisce la pace tra i popoli". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo agli 80 anni della Coldiretti.

"L'invasione russa in Ucraina, la gravissima crisi medio-orientale, stanno mettendo a dura prova la possibilità di sopravvivenza di intere popolazioni, con un uso spregiudicato della risorsa alimentare come arma - ha ricordato il capo dello Stato -. La indispensabile cooperazione internazionale, nella quale siete impegnati per la vostra parte, vi fa veicoli di pace".