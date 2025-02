Mattarella a Gorizia-Nova Gorica, doppia capitale europea della cultura

Gorizia-Nova Gorica, 8 feb. (askanews) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato oggi alla Inaugurazione della Capitale Europea della Cultura GO! 2025, intitolata "Da stazione a stazione" che si svolge a Gorizia e Nova Gorica, a fianco della Presidente della Repubblica di Slovenia Natasa Pirc Musar. Lo slogan di quest'anno è "go borderless", "senza frontiere": è la prima volta che si celebra una capitale della Cultura al di là dei confini.

La giornata inaugurale è iniziata la mattina alla stazione di Gorizia Centrale con un corteo e un evento nella piazza principale di Gorizia, Piazza della Vittoria. Da lì, il corteo, con oltre 700 artisti da entrambi i lati del confine, si è spostato fino a Nova Gorica, a sottolineare che l'evento coinvolge entrambe le città. Piazza della Transalpina, che dal lato sloveno prende il nome di piazza Evrope, ha un importante valore simbolico per gli abitanti delle due città, in quanto metà della piazza si trova in Italia e metà in Slovenia. Qui sono intervenuti poi il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e la Presidente della Repubblica di Slovenia Natasa Pirc Musar, dopo essersi incontrati a Villa Vipolze in Slovenia.