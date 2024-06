Marino: Renzi? Penso festeggi, può continuare a fare il conferenziere

Roma, 10 giu. (askanews) - "Oggi sono 11 anni esatti dal giorno in cui entrai in Campidoglio, sono molto contento di celebrare questo anniversario con questa vittoria. Per quanto riguarda Matteo Renzi, io penso che gli abbiamo fatto un grande favore, perché temo che per le norme del Parlamento europeo non potrebbe fare il conferenziere e guadagnare 2 o 3 milioni all'anno".

Così Ignazio Marino, nella conferenza stampa di Avs dopo le europee, rispondendo a una domanda dei giornalisti su come si senta a essere eletto all'Europarlamento nel giorno in cui Matteo Renzi non ha raggiunto la soglia di sbarramento. "Renzi è entrato felicemente nel mondo del capitalismo e ha trovato nuovi amici in Arabia Saudita - ha aggiunto Marino - guadagna molti soldi, penso che ora stia festeggiando".