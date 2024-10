Marco Gay: politica migratoria deve favorire inclusione e formazione

Torino, 29 ott. (askanews) - Usare la capacità dell'Italia "di essere accoglienti e inclusivi" per definire "una politica migratoria che favorisca l'inclusione, la fornazione e le competenze". A dirlo è Marco Gay, presidente dell'Unione Industriali di Torino, a margine dell'assemblea pubblica dell'organizzazione tenutasi nel capoluogo piemontese. "Non dobbiamo avere timore di essere accoglienti ma dobbiamo avere la responsabilità che questa accoglienza sia basata sull'opportunità, che si chiama competenze, lavoro, la necessità di contrastare la crisi demografica, assieme a un aiuto alla genitorialità che per noi è centrale".