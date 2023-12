Manovra, Schlein: bene accordo opposizione su risorse violenza donne

Roma, 15 dic. (askanews) - E' un fatto "positivo" che "oggi le opposizioni abbiano trovato un'intesa per fare insieme un emendamento che chieda di mettere le poche, scarsissime risorse che questo governo ha lasciato al parlamento, tutte sul contrasto alla violenza di genere". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando a margine del forum Pd sull'Europa. "Ci aspettiamo che la destra rinunci per la sua parte alle mance di cui leggiamo sui giornali in questi giorni per dare una risposta concreta a preoccupazioni di un paese che in questi giorni, davanti ai femminicidi, ha voluto dirci basta. Le 500mila persone nella piazza del 25 novembre chiedono risposte, noi la nostra parte come opposizioni la stiamo facendo, ci aspettiamo che la destra faccia la stessa cosa".