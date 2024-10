Manovra, Salvini: ho parlato con Giorgetti, sacrifici non per cittadini

Pontida, 5 ott. (askanews) - "Di sacrifici Giorgetti parla a proposito di chi ha patrimoni miliardari, non di chi ha mille euro sul conto. Non mi interessa com sia stato interpretato, io ci ho parlato: il ragionamento di Giorgetti è che siccome gli italiani, tutti, stanno stringendo la cinghia mentre le banche hanno guadagnato 40 miliardi di euro, almeno una piccola parte di questo enorme patrimonio può essere restituito agli italiani. Visto che le banche non sempre sono veloci a restituire come interessi sui conti correnti quei soldi che chiedono in più sui mutui". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti al suo arrivo a Pontida.