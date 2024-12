Manovra, Pecoraro Scanio: bene i certificati blu contro la siccità

Roma, 28 dic. (askanews) - Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde, che da due anni propone i certificati blu per il risparmio idrico, ha ringraziato la vicepresidente della commissione ambiente della Camera Patty L'Abbate per l'ordine del giorno accolto in Parlamento che rilancia la necessità di questo nuovo sistema di contrasto alla crisi idrica e climatica.

"Sono un primo importante passo - ha detto - per garantire un vero risparmio idrico nel nostro Paese".

"L'acqua è essenziale alla vita e, come scrive l'ordine del giorno, alle attività produttive e agricole. Un sistema di certificati blu incentivanti può favorire il risparmio e anche il riuso delle acque. Come ho proposto anche a New York in occasione dell'assemblea dell'Onu sull'acqua occorre un impegno globale e in Italia si deve pensare a un ministero per l'acqua che coordini questa sfida essenziale ormai in atto come dimostrano le emergenze siccità anche in pieno inverno" ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio.