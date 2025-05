Dopo il voto fallito su Merz, Scholz resta cancelliere ad interim

Berlino, 6 mag. (askanews) - Dopo la fallita elezione al primo turno del leader della Cdu Friedrich Merz a cancelliere, Olaf Scholz manterrà la carica di cancelliere facente funzioni fino a quando il Bundestag non eleggerà un nuovo capo del governo tedesco. La sera prima del voto al Bundestag che ha visto Merz non ottenere la maggioranza necessaria di 316 sì, Scholz aveva partecipato a una cerimonia con onori militari per congedarsi da cancelliere. Nel corso del suo intervento si era rivolto proprio al suo successore:

"Caro signor Merz, auguro a lei e al suo governo ogni successo e fortuna in tutti i compiti e le sfide che vi attendono. Nei tempi difficili che sicuramente arriveranno, vi auguro incontri che vi permettano di trarre forza e fiducia, incontri come quelli che ho vissuto più volte, con cittadini di tutta la Germania che si mobilitano per gli altri, che danno priorità all'unità rispetto alla divisione".