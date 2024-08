Manovra, De Palo: ci dovranno essere soluzioni per famiglie e natalità

Rimini, 21 ago. (askanews) - "Nella prossima manovra economica ci dovranno essere soluzioni anche economiche per quanto riguarda le famiglie e la natalità". A chiederlo è il presidente della Fondazione per la natalità, Gigi De Palo, che a margine di un incontro al Meeting di Rimini, è tornato sul tema del calo delle nascite in Italia: "siamo arrivati a un punto di non ritorno" ha detto ad askanews.

"Lo scorso anno abbiamo perso 14mila bambini - ha ricordato De Palo, anche Direttore generale della Fondazione Angelini -. Il governatore della Banca d'Italia ha detto che se non cambiamo le cose nel 2040 perderemo parecchi punti Pil. Quindi quello della natalità e delle politiche familiari non è più solo un tema identificato in passato come 'identitario'. Qui non c'entra l'identità, ma c'entra l'economia, la sostenibilità, la sanità, il sistema pensionistico e il futuro dei nostri figli".

Perciò "o si decide di fare qualcosa di serio, chiaro e netto per le famiglie con figli e per le famiglie che vorrebbero figli ma che oggi non riescono a farli essendo la seconda causa di povertà in Italia, oppure questa Paese tra qualche anno crollerà - ha spiegato il presidente della Fondazione per la natalità -. E chi sta governando oggi si dovrà prendere le responsabilità di queste non scelte. Quindi nella prossima manovra ci dovranno essere nelle soluzioni anche economiche per quanto riguarda le famiglie e la natalità".