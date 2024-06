Parigi, 12 giu. (askanews) - Migliaia di manifestanti si sono riuniti a Parigi per dire no all'ascesa del partito di estrema destra Rassemblement National (RN) e sollecitare un "fronte popolare" in vista delle elezioni anticipate indette dal presidente Macron all'indomani delle elezioni europee che hanno visto i consensi del suo partito dimezzati.