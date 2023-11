Maltempo in Toscana, Prato allagata ripresa dall'elicottero

Prato, 3 nov. (askanews) - Le aree alluvionate della provincia di Prato riprese dall'alto dall'elicottero Drago 53 della flotta aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dopo l'ondata eccezionale di maltempo che ha flagellato la Toscana.

L'assessora regionale all'Ambiente e alla Protezione Civile, Monia Monni ha detto che "il fronte temporalesco è stato molto esteso, da Livorno, a Pontedera, profondamente colpita, poi ha attraversato il Mugello, l'empolese, la Piana fiorentina ed è stato fermo per molte ore nella zona tra Prato e Pistoia, scaricando una quantità di pioggia che in Toscana non si era mai vista. Le precipitazioni hanno superato il livello del 1966".