Maltempo in Toscana, allerta rossa per i fiumi: "Massima prudenza"

Firenze, 14 mar. (askanews) - La Sala operativa regionale della Toscana ha emesso una allerta rossa per rischio idraulico del reticolo principale, in particolare nelle province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa. "Invito tutti i cittadini alla massima attenzione e prudenza. Ulteriore peggioramento in atto e fino al pomeriggio, con piogge intense e persistenti", scrive il governatore Eugenio Giani su Facebook.

Per l'allerta rossa la popolazione è invitata alla massima prudenza e a limitare i propri spostamenti. Il sorvegliato speciale di queste ore è il fiume Arno, che ha raggiunto livelli massimi. Sono state attivate evacuazioni precauzionali in più parti della Regione.

A Sesto Fiorentino è esondato il Rimaggio, a Pontassieve ail Sieve, mentre è sotto l'acqua anche Scandicci. Per allagamento è stata chiusa l'Autostrada A1 in direzione Sud tra Scandicci e Impruneta. Chiuse anche le scuole di zona.