Museo della Scienza, quattro auto straordinarie "Fatte su misura"

Milano, 26 giu. (askanews) - Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano ha inaugurato il programma estivo con la nuova esposizione "Fatte su misura", un omaggio alla tradizione artigianale, ingegneristica e stilistica dell'automobile italiana. Protagoniste dell'allestimento sono quattro vetture storiche: tre appartenenti alle collezioni del Museo, la Bianchi 8HP del 1903, l'Alfa Romeo 8C 2300 Spider Zagato del 1932 e la Bisiluro DaMolNar del 1955, a cui si aggiunge l'Alfa Romeo 8C 2900 B Berlinetta Touring del 1938, affidata al Museo in custodia giudiziaria dalla Procura della Repubblica e dalla Guardia di Finanza di Milano.

L'esposizione si sviluppa nella galleria al secondo piano dell'edificio Monumentale, in uno spazio riprogettato per accogliere e valorizzare queste "sculture in movimento". Vetri curvi, superfici riflettenti, dettagli cromati e il colore rosso contribuiscono a creare un'atmosfera in dialogo con le forme aerodinamiche delle automobili. Ogni vettura è visibile su tre lati, mentre il quarto viene riflesso in uno specchio che moltiplica i dettagli, restituendo allo sguardo del visitatore tutta la ricchezza costruttiva di questi veicoli.

Il titolo "Fatte su misura" richiama la natura irripetibile delle quattro vetture esposte: automobili nate dall'incontro tra esigenze tecniche, visione stilistica e desideri di una committenza raffinata, capaci di esprimere in ogni dettaglio la cifra estetica e tecnologica dell'Italia tra primo e secondo Novecento. La mostra si inserisce nel percorso di rilettura contemporanea delle collezioni storiche del museo, rinnovando l'accessibilità, l'allestimento e l'apparato narrativo. L'automobile italiana, da oltre un secolo, rappresenta un punto di riferimento internazionale per il connubio tra tecnologia e stile, e questa esposizione vuole sottolinearne il valore culturale e storico.