Magneti Marelli, Schlein: no a passerelle, a fianco lavoratori

Crevalvore (Bologna), 29 set. (askanews) - "Siamo al vostro fianco, non siamo quelli che fanno le passerelle". Anche per ribadire che "la politica deve tornare a fare il suo mestiere: non far cadere le decisioni sulla testa secondo mere logiche di profitto, ma puntare allo sviluppo del nostro paese, della buona impresa e dell'opportunità di lavoro delle persone". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, incontrando i lavoratori della Magneti Marelli, che hanno indetto uno sciopero dopo l'annuncio del Fondo americano KKR, proprietario dello storico marchio della Motor Valley, di chiudere lo stabilimento di Crevalcore, nel bolognese, dove lavorano circa 230 persone.

"Noi siamo qui per dire che serve un piano industriale al Paese, che le risorse ci sono, che il Pd c'è con le sue proposte per stimolare il governo che è già lì da un anno a mettere in campo quei 6 miliardi per sostenere la filiera, per aiutarne anche la riconversione in prospettiva ma in tanto per aiutare i siti attuali" ha spiegato Schlein.

"La richiesta è ritirare la chiusura e reindustrializzare questo sito, investire in questo sito, salvaguardare l'occupazione in un territorio che ha sempre saputo reagire e alzare al testa - ha aggiunto -. Siamo al vostro fianco, non siamo quelli che fanno le passerelle. C'erano qui già nei giorni scorsi i nostri parlamentari che hanno già presentato un'interrogazione su questo. L'intera comunità democratica è al vostro fianco in qualsiasi momento e a qualsiasi livello per non far scendere l'attenzione e per continuare a proseguire e a lottare".

"Questo territorio ha già dimostrato in altre vicende che quando la lotta di lavoratori si salda con l'impegno sincero delle istituzioni e con una politica che si riprende il suo ruolo - ha aggiunto la segretaria dem - negli ultimi anni non siamo stati in grado di mettere in campo una politica industriale e troppo spesso anche di far rispettare gli impegni che vengono presi nel momento di cessioni e di vendite". "La politica deve tornare a fare il suo mestiere - secondo Schlein -: non far cadere le decisioni sulla testa secondo mere logiche di profitto, ma puntare allo sviluppo del nostro paese, della buona impresa e dell'opportunità di lavoro delle persone. Noi saremo sempre impegnati al vostro fianco".