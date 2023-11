Macron: serve pausa umanitaria a Gaza al più presto

Milano, 9 nov. (askanews) - Aprendo la Conferenza internazionale che riunisce i principali attori coinvolti nella risposta umanitaria a Gaza, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che "abbiamo bisogno di una pausa umanitaria al più presto e dobbiamo agire per un cessate il fuoco".

"I civili devono essere protetti, ed è assolutamente essenziale, non è negoziabile - ha dichiarato - È una necessità immediata e, a lungo termine, è anche una condizione fondamentale per l'efficacia della nostra lotta contro i terroristi. Oggi la situazione è grave e sta peggiorando ogni giorno di più. Nell'immediato futuro, è sulla protezione dei civili che dobbiamo lavorare, per questo abbiamo bisogno di una pausa umanitaria molto rapida e dobbiamo lavorare per un cessate il fuoco. Questo deve diventare possibile. Dobbiamo creare lo spazio necessario perché gli attori umanitari possano agire a Gaza"