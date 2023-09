Macron: andrò alla messa di Papa Francesco, è mio compito

Roma, 15 set. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron la prossima settimana si recherà ad ascoltare la messa officiata da papa Francesco durante la visita del Pontefice a Marsiglia, il 22 e 23 settembre. Nella laicissima Francia, un vespaio di polemiche si è sollevato attorno alla decisione del capo dello Stato. Ma per Macron si tratta di un gesto opportuno, anzi indispensabile: lo ha detto visitando proprio una chiesa, la Collegiata di Semur en Auxois, nella regione vinicola della C te d'Or. Non un'occasione religiosa, ma parte delle Giornate Europee del Patrimonio, a fianco della moglie Brigitte e della ministra della Cultura Rima Abdul Malak.

"Ognuno può credere o meno in una religione, una filosofia. Questa è la laicità" ha detto il presidente. "Nella fattispecie quando riceviamo in Francia un capo di Stato che è il Papa, che viene a officiare messa allo stadio Velodrome, ritengo che sia mia compito andare. Non vado in quanto cattolico, vado come presidente della Repubblica francese, che è laica. Andrò per rispetto e cortesia come altri miei predecessori hanno fatto. Personalmente non seguirò la cerimonia da osservante. Mi capita d'altra parte di partecipare a cerimonie religiose, quale che sia la religione, per eventi luttuosi o più felici".

Emmanuel Macron dal 2017 ha già incontrato papa Francesco tre volte e avrà con lui un altro colloquio faccia a faccia prima di riaccompagnarlo in aeroporto.