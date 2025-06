Macron: Abissi (oceani) non in vendita, come non lo è la Groenlandia

Nizza, 9 giu. (askanews) - "Gli abissi non sono in vendita, come non sono in vendita la Groenlandia, l'Antartide o l'alto mare": lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron in apertura della conferenza ONU sugli Oceani a Nizza, sud-est della Francia, mentre il presidente francese dovrebbe recarsi in Groenlandia questa settimana, territorio che gli Stati Uniti di Donald Trump non nascondono di voler acquisire.

"E lo dico con forza: gli abissi non sono in vendita. Come non lo è la Groenlandia. Come non sono in vendita l'Antartide o l'alto mare. Come non sono in regalo le licenze di pesca dei Paesi in via di sviluppo. Come non sono da sacrificare i dati scientifici o la sicurezza delle popolazioni costiere. Stiamo parlando di un bene comune. Stiamo parlando di un progetto che ci coinvolge tutti. Allora, andiamo avanti".