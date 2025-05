Difesa, Crosetto: a giugno Nato annuncia nuovi target pil tra 3,5-5%

Roma, 21 mag. (askanews) - "La Nato si sta riorganizzandi e al vertice di fine giugno all'Aja formalizzerà un nuovo livello di contribuzione, ci aspettiamo un valore tra il 3,5 e il 5% inclusivo di livelli di computo tesi a considerare come molte nazioni già fanno tutti i contribui alla difesa in senso lato, quelli per le capacità operative, per le comunicazioni, per lo spazi, per auemtnare la resilienza delle infrastrutture critiche, migliorare la mobilità militare". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto rispondendo a una domanda sulle spese della Difesa e sul tetto del 2% durante il question time alla Camera.