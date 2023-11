Lunghe code negli ospedali pediatrici cinesi, boom di polmoniti

Pechino, 23 nov. (askanews) - Genitori e bambini fanno lunghe file in uno dei principali ospedali pediatrici di Pechino. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, la Cina settentrionale ha segnalato un aumento di "malattie simil-influenzali" da metà ottobre rispetto allo stesso periodo dei tre anni precedenti. Gli inverni nel nord del paese, dove le temperature possono scendere sotto lo zero, in genere portano a una maggiore incidenza di malattie infettive respiratorie. Tuttavia, l'OMS ha chiesto alla Cina maggiori dati sulle malattie respiratorie, esortando le persone ad adottare misure per ridurre il rischio di infezione

