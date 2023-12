L'ultimo saluto all'attore di "Parasite" Lee Sun-kyun

Roma, 29 dic. (askanews) - Familiari, colleghi attori e personalità del mondo del cinema e fan si sono riuniti a Seoul, in Corea del Sud, per l'ultimo saluto a Lee Sun-kyun, divo del film premiato con l'Oscar "Parasite" trovato morto in auto a 48 anni. Il corteo funebre è partito dalla camera ardente del Seoul National University Hospital. Alla guida la moglie, Jeon Hye-jin e i figli, uno di loro ha portato un ritratto del padre.

Lee è stato coinvolto in uno scandalo di droga a ottobre scorso e convocato per tre volte dalla polizia. L'ultimo interrogatorio risale alla vigilia di Natale, è durato 19 ore.