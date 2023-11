Londra: l'operazione militare israeliana deve essere temporanea

Roma, 9 nov. (askanews) - "L'esercito israeliano è attualmente a Gaza e abbiamo detto che qualsiasi responsabilità in materia di sicurezza che si assumeranno a causa dell'operazione militare a Gaza deve essere temporanea e deve esistere solo finché saremo in grado di muoverci verso una leadership palestinese. Una leadership palestinese che vogliamo vedere impegnata per la pace, impegnata per la soluzione dei due Stati". Il ministro degli Esteri britannico James Cleverly è arrivato in Arabia Saudita per incontrare i ministri degli Esteri dei Paesi del Medio Oriente e discutere della situazione nella Striscia di Gaza.