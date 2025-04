Loacker festeggia 100 anni con iniziative per comunità e ambiente

Bolzano, 7 apr. (askanews) - All'insegna della dolcezza, ma con uno sguardo verso un futuro più responsabile e sostenibile. È con quest'idea che si è celebrato, a Bolzano, il centenario della fondazione di Loacker. Nata nel lontano 1925 da un'idea di Alfons Loacker, l'azienda di prodotti dolciari negli anni è riuscita ad imporsi come punto di riferimento nel mercato internazionale del settore conquistando la fiducia, e il palato, di migliaia di persone in tutto il mondo. Una giornata che ha voluto celebrare i risultati e i successi raggiunti fino ad oggi, ma che ha anche gettato le basi per guardare ad un futuro più sostenibile.

In tal senso, in occasione del centenario, l'azienda ha organizzato iniziative di sensibilità ambientale a cominciare dal territorio natale di Bolzano, nel quale sono stati piantati 100 alberi lungo la Passeggiata del Talvera, un gesto che rappresenta non solo un tributo alla comunità locale ma anche un impegno concreto per l'ambiente. L'impegno prosegue anche a livello nazionale attraverso una collaborazione con Legambiente che vedrà nei prossimi mesi la riqualificazione di via Sacchini a Milano e che sarà replicato in futuro per sottolineare l'importanza di creare spazi pubblici più verdi e vivibili per le future generazioni e tutta la comunità. Un ulteriore riconoscimento per Loacker è arrivato attraverso l'emissione di un francobollo celebrativo, che segna un'importante tappa nella storia dell'azienda. Il bollo si inserisce nella serie tematica "Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy", promossa per celebrare le imprese italiane che si sono distinte per la loro capacità professionale e imprenditoriale.

Loacker, si è inoltre, registrata quest'anno come Società Benefit, con l'obiettivo di mettere sullo stesso piano i successi economici con i benefici sociali e ambientali.

Ulrich Zuenelli, Presidente del CDA di Loacker, ha dichiarato: "La sostenibilità per noi è uno dei valori più importanti nell'azienda e anche per la famiglia. Stiamo portando avanti molte azioni strategiche, relative alle materie prime, alle ricette dei prodotti, passando per la riduzione del packaging, e l'attenzione al consumo consapevole, attraverso la Mindful Indulgence, senza tralasciare l'impegno a raggiungere la neutralità climatica per la quale stiamo investendo in ricerca e sviluppo".

Presso la sede centrale di Auna di Sotto, si sta infatti progettando la costruzione di un nuovo Centro Tecnologico di Ricerca e Sviluppo, dove saranno presenti laboratori avanzati e ampi spazi dedicati alla ricerca e all'innovazione.

Il nostro Centro Tecnologico sarà un punto di riferimento fondamentale per la nostra crescita futura, sottolinea Andreas Loacker, Managing Director Innovation. Non solo sarà un polo di innovazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, ma contribuirà anche a rafforzare il nostro impegno verso la sostenibilità, combinando avanzamento tecnologico e responsabilità ambientale. La costruzione di un sottopassaggio che collegherà il nuovo centro all'edificio principale inizierà in primavera e si prevede sarà completato entro la fine del 2025. La costruzione del centro tecnologico avrà inizio immediatamente dopo, con l'obiettivo di completarlo entro il 2027 .

A completamento delle iniziative per celebrare il Centenario c'è la pubblicazione della monografia, dal titolo "Che Bontà! Loacker dal 1925. 100 anni di scelte ribelli", edita da Hoepli e disponibile in libreria.