Lo scrutinio dei voti inviati per posta in Wisconsin e Pennsylvania

Roma, 6 nov. (askanews) - Ogni Stato ha le sue regole ma il conteggio è in corso negli Stati Usa dove le urne si sono già chiuse... e anche dove ancora non si sono chiuse. Qui vediamo le operazioni di scrutinio dei voti per posta in due Stati chiave, la Pennsylvania e il Wisconsin.

A Milwaukee in Wisconsin, 30mila schede arrivate per corrispondenza dovranno essere ricontate per un problema con un tabulatore elettronico. L'errore è stato riscontrato solo in una macchina ma per eccesso di cautela tutti i 13 tabulatori del seggio sono stati riavviati.