L'intelligenza artificiale al centro del Mobile World Congress

Barcellona, 26 feb. (askanews) - L'avvento dell'intelligenza artificiale e la sua integrazione con gli smartphone sempre più sofisticati sono al centro del Mobile World Congress l'edizione 2024 della più grande fiera annuale del settore delle telecomunicazioni che si tiene a Barcellona.

"Penso che non sappiamo ancora quale impatto avrà l'intelligenza artificiale sull'uso e sui vantaggi che possono derivare dall'integrazione nei telefoni. Dobbiamo mantenere gli esseri umani al centro di tutto lo sviluppo relativo all'intelligenza artificiale, solo così si possono affrontare le grandi sfide che porta l'intelligenza artificiale nella vita quotidiana" dice Lara Dewar, Chief Marketing Officer del gruppo GSMA.

Tante le novità presentate a Barcellona, per un settore che sembra non conoscere crisi. In realtà tra i temi centrali c'è anche quello della riduzione al minimo del "divario di utilizzo" in un mondo sempre più digitalizzato, ma anche l'onerosità della costruzione e la gestione delle reti.