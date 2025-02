Liliana Segre arriva al Binario 21 mentre risuona un canto di pace

Milano, 6 feb. (askanews) - Il 30 gennaio 1944 un convoglio partì dal Binario 21 della stazione centrale di Milano, oggi Memoriale della Shoah, con Liliana Segre destinazione Auschwitz. Arrivò il 6 febbraio del 1944. Dal 1997 Liliana Segre e la Comunità di Sant'Egidio insieme con la Comunità Ebraica di Milano fanno memoria di quei tragici eventi e danno voce anche a chi oggi fugge la violenza e la guerra come i profughi, così come anche stasera al Memoriale della Shoah. Nelle immagini l'arrivo della senatrice a vita sulle note di "Eli Eli", canto di fede e di pace scritto in campo di concentramento.