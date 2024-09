Liguria, Orlando: appoggio partito Calenda? "Una notizia positiva"

Genova, 6 set. (askanews) - "Credo sia una notizia positiva, nelle prossime ore incontrerò le forze politiche presenti in consiglio regionale, con le quali approfondiremo i presupposti programmatici per partire in questa battaglia. Ragioneremo insieme su quali altre forze possono aiutarci in questa direzione e anche su quali elementi costruire una campagna elettorale che sarà breve ma molto intensa": così il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando, dopo che Azione ha confermato il sostegno in Liguria alla sua candidatura alle Regionali alla testa di una alleanza di centrosinistra.

E Italia Viva? "Apriamo una discussione con tutte le forze politiche per capire quali sono quelle che possono darci un ulteriore contributo. Ragioneremo insieme su quali sono i preosupposti, quali sono le forze civiche, quali sono le compatibilità con le quali vogliamo andare avanti", ha risposto Orlando. E a chi gli chiedeva se un Renzi alleato potrebbe portare via più voti di quelli che porterebbe, il candidato del Pd ha risposto: "Dobbiamo discutere nel merito".