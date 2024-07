Liguria, dopo 12 anni riapre la "Via dell'Amore" alle Cinque Terre

Roma, 26 lug. (askanews) -In Liguria riapre la "Via dell'Amore" famoso itinerario romantico che collega le località balneari di Riomaggiore e Manarola, dichiarato anche Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.

Il sentiero con spettacolare affaccio sul mare nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, era stato chiuso 12 anni fa a causa di una frana e dopo i lavori di messa in sicurezza il

tratto lungo circa 900 metri ha anche un nuovo sistema che rileva i movimenti della roccia, avvisando in anticipo del pericolo di possibili frane.

La sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecunia: "Per noi è un giorno di festa. Siamo felici della riapertura perché le due comunità (Riomaggiore e Manarola) sono legate storicamente alla Via dell'Amore. La Via dell'Amore nasce proprio per unire e collegare i due borghi ed è stata costruita e voluta dalle comunità di Rio Maggiore e Manarola".

Per Le Cinque Terre e altre località italiane si parla sempre più spesso del problema del turismo eccessivo. "Dobbiamo gestire il turismo, in realtà soffriamo in alcuni momenti dell'anno perché ci sono situazioni difficili, anche se circoscritte ad alcuni periodi". "L'obiettivo è gestire i flussi turistici, non ridurre il numero di turisti, perché dobbiamo trovare una connessione tra turismo, territorio e agricoltura. Non siamo contrari al turismo, ma capiamo che va gestito, partendo per esempio dai gruppi, creando un sistema di prenotazione e arrivando a una distribuzione nel territorio delle persone".