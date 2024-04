LGIM: outlook raccolta 2024 positivo, focus su AI e Cybersecurity

Milano, 9 apr. (askanews) - Al via la 14° edizione del Salone del Risparmio per fare il punto sull'andamento e sui trend del settore dopo un I trimestre fiacco con raccolta in rosso come nel 2023, ad eccezione dei fondi obbligazionari. Ad aprile però sono emersi i primi segnali di ripresa che fanno ben sperare per il prosièguo dell'anno. Ne è convinto Giancarlo Sandrin, responsabile Italia di Legal & General Investment Management (LGIM) che in Italia ha una raccolta di 5 miliardi di euro gestita da un team di 6 persone.

"Dopo questo primo trimestre, che è stato difficile un po' per tutta l'industria sia dei fondi che degli ETF e in particolare in Italia se vogliamo in parte legato al tema del rendimento dei BTP un po l'intera industria si attende una ripresa nel secondo trimestre della raccolta e lo stiamo già vedendo in realtà con i primi numeri di aprile che probabilmente siamo veramente in un turning point, quindi una ripresa dei flussi", ha detto Giancarlo Sandrin, responsabile Italia di Legal & General Investment Management.

Dopo la sostenibilità che ormai viene data per scontata nell'offerta delle case di investimento, quest'anno i trend topic sono l'IA e la cybersecurity. Temi su cui Legal & General Investment Management è pronta a scommettere con Etf dedicati.

"L'intelligenza artificiale che tra l'altro, e questo lo stiamo sviluppando anche all'interno del nostro ETF, non è più soltanto Invidia e microprocessori ma l'intera catena del valore quindi anche quelle società che non soltanto offrono software legato all'intelligenza artificiale o hardware ma che in particolare beneficiano dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno del loro business", ha detto Giancarlo Sandrin, responsabile Italia di Legal & General Investment Management. "La cybersecurity - ha continuato - rappresenta, secondo il World Economic Forum, il terzo rischio più importante in mente sia ai governi sia alle aziende corporate, perché lo vediamo una vita sempre più digitale e sempre più utilizzo di cloud richiede una maggiore sicurezza informatica e qui vediamo che la spesa in generale gli investimenti dei Governi, delle aziende, dei privati nel settore della cyber security continua crescere negli ultimi anni intorno al 15%".

In generale spiega ancora Sandrin gli investitori continuano a puntare sull'azionario in particolare sulle large cap americane che nonostante i recenti massimi sono ritenute un investimento meno rischioso in una fase di incertezza sulla direzione dei tassi e sull'andamento dell'inflazione che potrebbe spingere gli investitori verso beni rifugio come l'oro anche in questo caso sui massimi e sul quale Legal & General Investment Management è esposta con un Etf che copre l'intera catena del valore.