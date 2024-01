L'esplosione e la fuga, attacco vicino all'ospedale Nasser a Khan Younis

Roma, 11 gen. (askanews) - Nelle immagini, persone che corrono al riparo mentre si sente un'esplosione, per l'ultimo attacco nei pressi dell'ospedale Nasser a Khan Yunis.

Israele continua a bombardare in particolare il Sud della Striscia di Gaza mentre il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, è volato in Egitto, al Caito, per incontrare il presidente Al-Sisi nell'ultima tappa dei colloqui nella regione volti a prevenire l'estensione della guerra tra Israele e Hamas, Intanto, si è tenuta la prima udienza alla Corte internazionale penale dell'Aia in cui Israele è imputato per l'accusa di genocidio sulla popolazione palestinese nella guerra cominciata il 7 ottobre scorso.