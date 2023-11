Legge sulla partecipazione, la Cisl deposita le firme in Parlamento

Roma, 27 nov. (askanews) - Una delegazione della Cisl, guidata dal segretario generale Luigi Sbarra, ha depositato alla Camera le firme a sostegno di una legge di iniziativa popolare sulla partecipazione.

"Oggi diamo compimento a un cammino iniziato sei mesi fa. È una proposta che consegniamo al Parlamento e che dà attuazione all'articolo 46 della Costituzione per consentire ai lavoratori di concorrere, partecipare agli utili, alla gestione e agli indirizzi delle proprie aziende" ha detto Sbarra.

Si tratta di "una proposta di legge che cambia in positivo il nostro modello di sviluppo perché consente alle persone di partecipare meglio alle proprie scelte aziendali e consente anche di migliorare, alzare retribuzioni e salari, investire meglio e più efficacemente sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, per la qualità e stabilità del lavoro, recuperare la produttività e far competere meglio le aziende e frenare processi di pirateria industriale e delocalizzazioni" ha proseguito.

In questi mesi sono state raccolte centinaia di migliaia di firme in tutte le città italiane e nei luoghi di lavoro a sostegno della proposta di legge su partecipazione gestionale, consultiva, organizzativa, economica-finanziaria dei lavoratori alla vita delle aziende private e pubbliche, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione.