Legale famiglia Regeni: da Renzi attendiamo chiarezza su date

Roma, 19 set. (askanews) - - "L'udienza di oggi sarà importante, Renzi e Minniti ci racconteranno quando e come hanno saputo, cosa hanno fatto allora e dopo per avere verità e giustizia per Giulio. Sarebbe bello avere chiarezza sulle date, anche se è stato detto che se avesse saputo dal 31 gennaio 2016 avrebbe potuto salvarlo". Così l'avvocato Alessandra Ballerini, difensore di parte civile per la famiglia di Giulio Regeni in una breve dichiarazione ai cronisti prima di entrare in tribunale a Roma con i genitori del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Nell'udienza di oggi a piazzale Clodio saranno sentiti come testimoni Matteo Renzi, all'epoca dei fatti presidente del consiglio, e l'allora ministro dell'interno, Marco Minniti.